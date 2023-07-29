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Представитель МИД России предупредила о праве на «жесткий ответ» на удар по Таганрогу
Украинские войска применили модифицированную ракету С-200 в атаке на Таганрог: Последствия для города и мирного населения

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Украинские вооруженные силы использовали модифицированную ракету С-200 для атаки на город Таганрог в Ростовской области. По информации Министерства обороны Российской Федерации, ракета была обнаружена и уничтожена с помощью противовоздушной обороны ВС РФ, а обломки упали на территорию Таганрога.

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Говорится, что украинская ракета была переделана из зенитного ракетного комплекса, предназначенного для поражения воздушных целей, в ударную ракету с высокой дальностью полета. Такие ракеты активно используются Украиной.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, взрыв ракеты повредил художественный музей, а также привел к разрушению стен, кровли, гаражей и хозяйственных построек в Таганроге. Этот инцидент имеет серьезные последствия для мирного населения и инфраструктуры региона и требует внимания международного сообщества.

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