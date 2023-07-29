Улучшенные морские беспилотники ВСУ демонстрируют впечатляющий радиус действия против российской инфраструктуры

Летом 2022 года киевский режим начал применять морские беспилотники против российской инфраструктуры и кораблей. С тех пор эти беспилотные аппараты проделали значительную эволюцию, переходя от прототипов к моделям второго поколения.

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По информации издания Covert Shores, Вооруженные Силы Украины (ВСУ) уже используют улучшенные морские беспилотники второго поколения, которые немного меньше оригинальных моделей, но сохраняют общую компоновку.

Согласно данным западной прессы, беспилотные аппараты последнего поколения обладают большей дальностью действия. Это стало явным после атак на разведывательные корабли Военно-морского флота России, такие как «Иван Хурс» и «Приазовье», произошедшие в мае и июне 2023 года к югу от Крыма.

Хотя эти нападения оказались неудачными, они продемонстрировали впечатляющий радиус действия морских беспилотников нового поколения.

Известно, что обнаруженные во время атак беспилотные аппараты относятся к последней модели Magura V5, которая оборудована оптико-электронными системами и антеннами Star Link. Технические характеристики этой модели были представлены на выставке IDEF'23 в Стамбуле, где также были представлены некоторые другие украинские продукты.

Magura V5 имеет длину 5,5 метра, ширину 1,5 метра, высоту над ватерлинией 0,5 метра. Крейсерская скорость составляет 22 узла, максимальная — 42 узла. Дальность хода составляет 450 морских миль (833 километра), а нагрузка составляет 320 кг. Управление беспилотником осуществляется через сетевую радиостанцию с антенным ретранслятором или через спутниковую связь.