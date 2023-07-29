Однако стоит помнить, что "позже" не значит "вследствие"

Появление в Белоруссии тысяч бойцов ЧВК "Вагнер" привлекло внимание польской прессы. Несколько польских СМИ анализировали возможные перспективы действий этой частной военной компании против Польши, учитывая ее присутствие в соседней стране.

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В ответ на появление ЧВК "Вагнер" в Белоруссии, вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что страна приняла решение увеличить численность армии с трех до шести дивизий сухопутных войск. Такой шаг был предпринят для укрепления обороноспособности Польши в связи с возможными угрозами безопасности, связанными с присутствием боевиков ЧВК рядом с польской границей.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак также заявил, что планируется увеличение численности личного состава польской армии до 300 тысяч человек. Это свидетельствует о серьезных усилиях страны в обеспечении своей обороноспособности и защите суверенитета.

Качиньский выразил критику в адрес концепции НАТО, которая, по его мнению, может предполагать сдачу территорий врагу и последующее их освобождение. Вместо этого он выдвинул идею о необходимости полагаться на собственные силы Польши для обеспечения безопасности страны. Увеличение численности армии и принятие решения о наращивании ее потенциала отражают стремление Польши к самостоятельной защите национальных интересов.