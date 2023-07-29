Украина отказывается от переговоров с Москвой, в то время как российское руководство проявляет готовность к диалогу

Украина продолжает стоять перед сложной ситуацией, и, несмотря на это, Киев отказывается от возможности проведения переговоров с Москвой по урегулированию вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в отличие от украинской стороны, российское руководство готово к диалогу. Однако, несмотря на эту готовность, пока нет никаких изменений в вопросах, связанных с мирным урегулированием украинского кризиса.

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Помимо этого, Песков подчеркнул, что на запланированной встрече российского лидера Владимира Путина с представителями африканских стран будет затронута и украинская проблематика.

Тем не менее, стоит отметить, что гипотетическая готовность Киева к проведению переговоров оказывается недостаточной, поскольку Украина не является суверенной страной с достаточным уровнем субъектности для принятия решений. Западные кураторы киевского режима, кажется, не сильно тревожатся из-за растущих потерь украинской армии и готовы продолжать прокси-войну против России, не идя на компромиссы даже до последнего украинца, а затем, возможно, и до последнего поляка.

Ситуация осложняется тем, что украинские власти законодательно запретили проведение любых переговоров с Россией, что фактически устраняет любые возможности для мирного урегулирования вооруженного конфликта.