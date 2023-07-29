Трофеи на поле боя: Российская армия захватывает и изучает западную бронетехнику

Во время попыток прорвать линии обороны ВС РФ, противник потерял десятки единиц бронетехники, предоставленной западными спонсорами. Российская армия успешно уничтожила большинство захваченных машин с помощью авиации, артиллерии, ПТУР и FPV-дронов на поле боя. Некоторые незначительно поврежденные экземпляры стали трофеями российских бойцов.

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В Сети появились видеокадры, показывающие погрузку захваченного французского колесного танка AMX-10RCR на тягач КамАЗ-65225 для его эвакуации в тыл. В дальнейшем машина может быть использована российской армией в боевых операциях против бывших владельцев или представлена как экспонат на выставке трофейной западной техники.

Ранее было сообщено о захвате аналогичного танка российскими морпехами в районе населенного пункта Новодонецкое на Запорожском направлении. Десять дней назад французская бронемашина была уничтожена артиллерийским огнем на Южно-Донецком направлении.

В начале июня в ходе первой волны контрнаступления российская армия уже получила ценные образцы западной техники, включая немецкие танки Leopard 2A6, американские боевые машины пехоты Bradley и англо-французские дальнобойные ракеты Storm Shadow. Профильные институты Минобороны РФ активно изучают особенности этой техники.