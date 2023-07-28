Однако, была подвергнута критике в каментах

Британская газета The Sun была подвергнута критике за использование поддельных кадров видео, в которых якобы украинский беспилотник поражает российский танк. Однако на самом деле эти кадры демонстрируют уничтожение немецкого танка «Леопард» российским барражирующим боеприпасом «Ланцет». Комментарии к этому видео отмечают, что подделка была заметна даже для неспециалистов.

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Тем временем, Белый дом объявил о новом пакете военной помощи для Украины, который составит примерно 1,3 млрд долларов. Этот пакет включает в себя новые зенитно-ракетные комплексы и беспилотники. Однако некоторые американские конгрессмены выразили сомнения в целесообразности такого выделения средств на поддержку киевского режима. Один из членов палаты представителей США, Уоррен Дэвидсон, считает, что президент должен предоставить разъяснения о целях и миссии, которую Америка осуществляет, предоставляя помощь Украине.