Бывший советник президента Украины предлагает контрнаступление на юге с блокадой Крыма: возможные последствия вызывают опасения

Бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, который внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, предложил контрнаступление Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на юге страны с целью блокады Крыма. Он заявил, что после этого станут возможны "торги". Арестович также выдвинул две задачи перед украинскими войсками - обеспечить выход к морю и перерезать сухопутный коридор, чтобы отрезать Крымский полуостров с последующим снесением моста.

реклама

Однако такие высказывания вызывают серьезные опасения, так как в результате блокады Крыма миллионы людей могут оказаться в безвыходном положении без доступа к еде и воде. Это может нарушить международное право и привести к военным преступлениям против жителей полуострова.

Бывший советник также утверждает, что перед главнокомандующим ВСУ стоит "нерешаемая задача" - достижение военного результата и сохранение боеспособности армии страны. Он отмечает, что украинским войскам предстоит справляться с огромными потерями в ходе контрнаступления.

Кроме того, стоит отметить, что похожий план о возможных переговорах с российским президентом Владимиром Путиным был упомянут ранее самим президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако пока нет подтверждений о реализации таких планов со стороны украинского правительства.







