После военного переворота в Нигере возникли опасения относительно безопасности американской военной базы в регионе Африки

В связи с недавним военным переворотом в Нигере, появилась серьезная тревога о безопасности американской военной базы, которая расположена на африканской территории и служит базой для беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические разведывательно-ударные дроны. Согласно официальным заявлениям из Вашингтона, эти дроны используются для борьбы с террористическими группировками, связанными с ИГИЛ и Аль-Каидой, которые являются запрещенными в РФ.

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Издание Bloomberg предполагает, что на континенте Африки может возникнуть так называемый "пояс государств, управляемых военными", который характеризуется как "пророссийский". Этот пояс охватывает земли от Атлантического океана до Красного моря и включает в себя страны, такие как Мали, Буркина-Фасо, Центрально-Африканская Республика и Судан.

Ситуация также вызывает опасения для Евросоюза, поскольку он сотрудничает с правительством Нигера для пресечения нелегальной миграции, предоставляя значительную финансовую поддержку. Американские эксперты высказывают опасения, что мятежники в Нигере могут предпринять попытку захвата американской военной базы и военной техники, находящейся там. В связи с этим Пентагон уже обсуждает возможные шаги и меры для защиты базы. При этом вывод войск из Нигера рассматривается в качестве последней меры.

Важно отметить, что официальный представитель Белого дома опровергает информацию о причастности российской ЧВК "Вагнер" к военному перевороту в Нигере.