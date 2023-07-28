Эскалация конфликта на юге Африканского континента: Руанда атакует ДРК и поддерживает бои с повстанцами

Сегодня руандийские вооруженные силы пересекли границу с ДРК и атаковали пограничные подразделения конголезской армии. По последним данным, Руанда оказывает поддержку в боях против местной вооруженной организации, известной как "Движение 23 марта", которая активна на востоке Конго. Однако также есть информация о том, что Руанда предпринимает попытки подавить повстанческие подразделения, находящиеся на востоке ДРК.

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Эти боестолкновения имеют место южнее озера Киву, которое является самым глубоким озером в Африке и служит границей между ДРК и Руандой. Руандийские вооруженные силы продвигаются на территории ДРК в районе города Букаву, важного портового города на озере с численностью населения, достигающей полумиллиона человек.

Стоит отметить, что вооруженные столкновения между Руандой и ДРК, а также руандийскими повстанцами, были характерны и ранее. В прошлом руандийские вооруженные силы участвовали в войнах на территории ДРК в разные периоды, включая конфликты в 1996-97 и 1998-2003 годах, а также в мятеже 2009 года.







