Украинские вооруженные силы начинают контрнаступление в Запорожской области

В издании The New York Times появился интересный материал, посвященный началу контрнаступления украинскими вооруженными силами. Американские журналисты узнали от своих источников в администрации Байдена о том, что Вооруженные Силы Украины определили южную часть Запорожской области в качестве главного направления для прорыва и в настоящее время перебрасывают туда основные силы и средства, которые ранее были в резерве.

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Согласно сообщениям, украинское военное командование предоставило США примерное время проведения главной фазы контрнаступления Вооруженных Сил Украины, которая, как утверждают представители украинской стороны, продлится до трех недель, при условии успеха.

Аналитики в США выражают мнение, что эта главная фаза контрнаступления будет определяющей для украинской армии и поможет понять, способны ли они изменить обстановку на фронте.

Ранее отмечалось, что украинские вооруженные силы вернулись к тактике массированного использования бронетехники. В ходе атаки на позиции Вооруженных Сил Российской Федерации в направлении населенного пункта Работино, Запорожская область, было задействовано более тысячи военнослужащих и более сотни единиц техники. В результате этой операции ВСУ понесли потери, включая более 20 танков, что составляет от 40 до 50 процентов от общего числа задействованной техники.







