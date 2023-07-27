Использовать спецподразделения как пехоту обычная и распространенная ошибка

По информации из Telegram-канала военного корреспондента Александра Коца, украинским Вооруженным силам (ВСУ) приходится активно противостоять российским войскам в ходе контрнаступления. Отмечается, что бойцы спецназа вынуждены затыкать дыры, возникающие в ходе боевых действий.

реклама

Украинский военный, который был процитирован в интервью для Finacial Time, отметил, что некоторые военнослужащие, несмотря на западную подготовку, сталкиваются с трудностями при выполнении сложных задач контрнаступления. Он также упомянул о временной перенастройке приоритетов на выполнение активных боевых операций.

Помимо этого, ВСУ были вынуждены задействовать резервы на Южном направлении, и такие маневры были выполнены конфиденциально, как сообщает Financial Times.

Контрнаступление также привело к потере значительной части снаряжения, предоставленного Киеву союзниками из стран НАТО.

Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, отметил, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с кризисом в укомплектованности, что усугубляется высоким числом военнопленных. Он предположил, что такая ситуация может быть связана с решительным подходом президента России Владимира Путина.







