Белый дом: США не давали распоряжений об открытии тайного канала для переговоров с РФ

Белый дом опроверг информацию о секретных переговорах с Россией, заявив, что администрация США ни к кому из действующих или бывших должностных лиц не обращалась с запросом об открытии тайного канала для переговоров. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома, Эдриен Уотсон, подчеркнула в своем Twitter, что подобные действия не планируются в ближайшее время.

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Информация о тайных переговорах между Белым домом и Кремлем на тему безопасности и предотвращения возможных конфликтов была опубликована газетой Moscow Times, ссылаясь на неназванного экс-чиновника США. Ранее телеканал NBC также сообщил, со ссылкой на анонимные источники, о проведении секретных переговоров бывших чиновников США с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым с целью заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине.

Официальный представитель МИД РФ, Мария Захарова, реагируя на эти утверждения американских СМИ, назвала их намеренным вбросом и предположила, что подобная информация может быть использована для раскачивания России изнутри.







