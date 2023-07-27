А западные инструкторы не способны повлиять на это

Израильский политолог Яков Кедми заявляет, что западные армии не готовы к современным серьезным военным действиям крупными армейскими соединениями против российской армии. По мнению эксперта, это объясняет неэффективность обучения, которое западные инструкторы предоставляли Вооруженным Силам Украины (ВСУ).

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Кедми подчеркнул, что западные страны, такие как Британия и Франция, никогда не сталкивались с необходимостью прорыва эшелонированных систем обороны, и не имеют опыта в таких операциях. Он утверждает, что они не обладают необходимыми знаниями и тактиками, чтобы научить ВСУ эффективно действовать против России.

Политолог объяснил, что прорыв эшелонированной обороны требует бросить в атаку минимум одну дивизию, заменяя ее другими через определенные промежутки времени. Однако западные армии, по его словам, не способны на такую координацию и концентрацию сил, что делает их уязвимыми перед российской артиллерией и атаками из воздуха.

Это стало актуальным после неудачной попытки ВСУ прорвать российскую оборону в районе Орехова на Запорожском направлении. В результате атаки, поддерживаемой авиацией и тяжелой бронетехникой, украинские войска понесли значительные потери, не сумев преодолеть плотный артиллерийский огонь и ответные удары сил Российской армии.







