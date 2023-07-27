Политолог предсказал, на сколько хватит резервов ВСУ

Эксперты из Центра военно-политических исследований МГИМО предсказывают, что у украинской армии осталось всего около 30% исходных резервов, что составляет несколько моторизированных и танковых бригад. В случае интенсивных боевых действий, оставшихся резервов хватит лишь на одну-две недели, а при применении более плавной тактики — на четыре недели.

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Политолог Алексей Подберезкин отметил, что ситуация у ВСУ становится все более критической, и возможно они смогут совершить лишь одно наступление, если сконцентрируют все оставшиеся силы и ресурсы. Они сталкиваются с необходимостью распределения ресурсов между направлениями атаки.

Эксперты также высказали предположение, что российская армия может выбрать два направления для своего наступления: север Украины, в частности Харьковскую область, и юг. Однако, на данный момент, пока ВСУ удерживают контроль над Одессой и Николаевом, они все еще имеют логистические возможности. В связи с этим, политологи призывают российские Вооруженные Силы занять данную часть для изоляции Украины от северного побережья Черного моря.

Согласно высказыванию депутата Госдумы Александра Бородая, ожидается, что к осени украинское контрнаступление окончательно заглохнет, однако, это не означает прекращение боевых действий со стороны Киева.







