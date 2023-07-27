Российские военные блокируют украинские порты после выхода из зерновой сделки, сообщает оперативное командование 'Юг' Вооруженных сил Украины

После того, как Украина вышла из зерновой сделки, Россия фактически заблокировала доступ украинских портов. Наталья Гуменюк, представитель оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, выразила обеспокоенность, заявив, что если ситуация не изменится, у Украины может не остаться никаких портов в течение двух-трех месяцев.

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Кроме того, британская военная разведка сообщила, что Россия готовится к блокаде черноморских вод Украины. Патрульный корабль "Сергей Котов" был замечен в южной части Черного моря, где предположительно будет преследовать коммерческие суда, направляющиеся на Украину.

Министерство обороны России утверждает, что украинские Вооруженные силы пытались атаковать корабль, но безуспешно. В результате инцидента никто не пострадал, и "Сергей Котов" продолжает свои задачи на Черноморском флоте.