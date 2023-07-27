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New York Times: Лондон разрешил российским олигархам тратить сотни тысяч $ с замороженных счетов
Российские бизнесмены в Великобритании получают лицензии на трату крупных сумм, несмотря на санкции

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Власти Великобритании дали разрешение российским бизнесменам, проживающим на их территории, на трату значительных сумм денег, несмотря на санкции и блокировки их банковских счетов. По информации, опубликованной газетой The New York Times (NYT), Лондон выдает специальные лицензии, позволяющие покрывать расходы на проживание в размере свыше $1 млн ежегодно.

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Представитель британского Министерства финансов уточнил, что такие пособия предоставляются исключительно для покрытия "базовых потребностей" и они подвергаются строгому контролю. В прошлом году Великобритания одобрила выдачу таких лицензий 82 российским бизнесменам, и еще многочисленные заявки находятся на рассмотрении. Всего после начала санкций против России из-за событий на Украине, было подано более тысячи таких запросов.

Ранее в марте один из российских бизнесменов, Тиньков, подал официальное заявление в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой снять с него наложенные санкции. Он выразил сожаление относительно неправильного представления о его позиции, поскольку его считают сторонником боевых действий на Украине и президента России Владимира Путина. Бизнесмен одобрил ограничения только в отношении тех, кто реально поддерживает происходящее.

Тем временем, Министерство финансов США решило исключить Тинькова из санкционного списка, но Тинькофф Банк, который ранее принадлежал ему, все еще остается в черном списке США.



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#россия #украина #новости
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