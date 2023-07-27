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Раскрыта личность командира ЧВК 'Вагнер' - Сергея Чубко, перебравшегося в Белоруссию по соглашению между Путиным и Лукашенко.
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46-летний Сергей Чубко стал командиром ЧВК 'Вагнер' в Белоруссии, рассказала белорусская газета 'Наша Нива'. Родившись в семье военного в Черновцах, Украина, Чубко пережил советские времена с отцом, который служил в Афганистане.
Сергей Чубко работал охранником в ЧОПе в Новороссийске и занимал должности чиновника. Он также соосновал казачью организацию в Новороссийске, отправив членов этой организации сражаться в ДНР и ЛНР, при этом оставаясь связанным с охранной компанией отца.
В 2017 году Чубко присоединился к ЧВК 'Вагнер' и участвовал в операциях в Сирии и Ливии. В Сирии он возглавил операцию 'Вагнера' в Восточной Гуте, где неудачно попал под американский обстрел, унесший жизни 80 вагнеровцев.
После участия в Ливии, Сергей Чубко временно покинул 'Вагнера', но вернулся в 2021 году и был отправлен в ЦАР. После мятежа Пригожина, Чубко ушел в Белоруссию по неясным обстоятельствам.