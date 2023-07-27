Российский моряк, завербованный украинской спецслужбой, задержан по подозрению в теракте на корабле Черноморского флота

ФСБ России задержала российского моряка, который якобы был завербован украинской спецслужбой и пытался организовать теракт на корабле Черноморского флота. Судно, на котором предполагалась подготовка к теракту, оборудовано высокоточным ракетным вооружением.

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Во время проведения операции моряк был задержан, и у него были изъяты два самодельных взрывных устройства общей массой 1 кг в тротиловом эквиваленте. Он также подозревается в передаче государственной тайны. Вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям о терроризме, незаконном обороте взрывчатки, госизмене и разглашении государственной тайны рассматривается. В случае признания виновным, моряку грозит пожизненное заключение.

Кроме того, ФСБ сообщила о нахождении следов взрывчатки на судах, перевозивших зерно через порты Украины и Керченского пролива в Ростов-на-Дону. Такие следы были обнаружены на сухогрузах "ВМО River" и другом судне, и оба судна были запрещены к проходу под Крымским мостом, который подвергался атакам в прошлом.

Данные о произошедшем предоставлены Федеральной службой безопасности и распространены агентством ТАСС через Центр общественных связей ФСБ.