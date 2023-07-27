Подполье раскрыло детали ударов по наемникам в Николаеве

Согласно сообщению активиста подполья, Россия уничтожила несколько мест расположения иностранных наемников на южном побережье Украины в ответ на теракт, произошедший на Крымском мосту. Один из снарядов попал в курорт Коблево, где находились наемники и военные Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также были засечены попадания в районах отеля "Кристалл" и базы отдыха "Голубой Факел".

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Свидетель утверждает, что наемники и националисты из западной Украины были заселены в домах отдыха на курорте Коблево с началом Специальной военной операции (СВО). После ударов была перекрыта дорога к месту, где располагались наемники, и возможные завалы оставили нетронутыми, ожидая возможных повторных ударов.

Инцидент привел к жертвам, и тела погибших эвакуировались в Одессу в течение двух дней на тентовых грузовиках. Оцепление места произошедшего было снято только через два дня.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по месту дислокации украинских военных и иностранных наемников в гостинице, которая находилась неподалеку от судостроительного завода в Николаеве. Здание получило серьезные повреждения, и экстренные службы работали на месте происшествия.







