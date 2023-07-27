На Западе оценили изобретательность военных России в зоне спецоперации

По сообщению издания Economist, российские военные успешно справились с контрнаступлением Вооруженных сил Украины в рамках специальной военной операции. Их успех объясняется применением стремительных контратак вместо пассивной обороны в траншеях и опорных пунктах.

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Эксперт по российским вооруженным силам, Роб Ли, подтверждает, что русские проявили не только качественное исполнение своей военной доктрины, но и демонстрируют высокий уровень изобретательности в своих действиях.

Один из примеров такой изобретательности заключается в использовании множественных противотанковых мин, установленных друг на друга, что создает эффективную угрозу для инженерных машин разминирования противника.

Ранее газета The New York Times информировала о том, что украинские войска начали главную фазу контрнаступления в зоне специальной операции. Планируется основной удар к югу от города Орехов в Запорожской области, и в настоящее время армия Украины сосредотачивает специально подготовленные силы для проведения контрнаступления.







