FraudGPT: новый киберпреступный чат-бот в даркнете усиливает угрозу мошенничества и кибератак

Согласно сообщению издания PCMag, хакеры разработали новый инструмент, который в настоящее время распространяется в даркнете и способен автоматизировать мошеннические операции, повышая эффективность кибератак. Этот инструмент, известный как FraudGPT, предоставляет киберпреступникам возможности для кражи платежных и персональных данных пользователей. Эксперты по информационной безопасности отмечают, что наблюдается увеличенное использование хакерами чат-ботов на базе искусственного интеллекта для совершения киберпреступлений и мошенничества.

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Недавно был обнаружен киберпреступный чат-бот с именем FraudGPT, деятельность которого активно продвигается разработчиком на хакерских форумах. Как утверждается в его описании, FraudGPT может радикально изменить работу всего хакерского сообщества. Среди его функций, аналогичных другому популярному хакерскому инструменту WormGPT, включаются возможность автоматически создавать убедительные фишинговые SMS-сообщения, которые могут выдаваться за официальные уведомления от банков, а также предоставление информации о наиболее подходящих веб-сайтах для мошеннических действий с банковскими картами и предоставление идентификационных номеров финансовых учреждений для ускорения кражи кредитных данных.

Создатель FraudGPT активно занимается продажей данных и предлагает инструкции по совершению различных видов мошенничества. Согласно компании по облачной безопасности Netenrich, такие данные могут быть объединены в единую службу чат-ботов.

Пока неизвестно, какая языковая модель используется в FraudGPT, поскольку разработчик не ответил на этот вопрос. Однако стоимость этого чат-бота значительно превышает стандартную плату за подобные услуги WormGPT, составляя 200 долларов в месяц, вместо обычных 60 евро.

Эксперты Netenrich считают, что такая технология действительно может значительно упростить процесс создания убедительных фишинговых сообщений и облегчить интернет-мошенничество для злоумышленников.