Как комплекс "Репейник" справляется с дронами

Российские ученые представили уникальный комплекс для борьбы с вражескими беспилотниками под названием "Репейник". Этот выдающийся технологический прорыв в области военной защиты позволяет с легкостью обнаруживать и нейтрализовывать малоразмерные беспилотники на значительных расстояниях.

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"Репейник" был представлен как радиолокационная станция, но за последний период его функциональность значительно усовершенствовалась. Теперь это многофункциональный комплекс, включающий радарную станцию и самонаводящиеся модули подавления на турелях.

Самая большая проблема с обнаружением беспилотников – это их незначительные размеры и способность маневрировать в воздухе, особенно в условиях сумерек. Однако "Репейник" обладает невероятной способностью обнаруживать даже самые маленькие дроны на расстоянии до 15 км. Это включает в себя как летящие объекты со скоростью до 200 км/ч, так и висящие в неподвижном состоянии.

Уникальность "Репейника" заключается не только в его способности обнаруживать, но и нейтрализовывать угрозы. Модули подавления, сопряженные с радаром и способны подавлять беспилотники на расстоянии до 2,5 км. Причем оператор имеет возможность выбирать приоритетные цели для подавления, что делает комплекс еще более эффективным.

Новая версия "Репейника" стала компактнее и легче, что позволяет одному бойцу нести весь комплект оборудования. Разработаны специальные ременные стропы и петли для удобного крепления к стандартной армейской экипировке. Особое внимание уделено маскировке и антикоррозионной защите для операций на береговой линии.

Композиционные материалы, внедренные в новом "Репейнике", сократили его вес на 7 кг по сравнению с предыдущими моделями. Это существенно облегчает работу бойцов на поле боя. Также программное обеспечение с искусственным интеллектом способно отсекать помехи, такие как стаи птиц, и эффективно распознавать беспилотники пропеллерного типа.

Стоит особо отметить, что "Репейник" обладает впечатляющей автономностью, он способен работать до 8 часов от одного источника питания. Система может быть оперативно приведена в рабочее состояние всего за пять минут, что делает ее максимально эффективной на поле боя.

Новейшая разработка уникальна своей способностью обнаруживать малейшие объекты с минимальной поверхностью отражения на значительных расстояниях и в различных условиях. Дальность обнаружения до 15 км, а по высоте до 5 км. Максимальное количество обнаруживаемых и сопровождаемых целей составляет 256, а эти данные могут быть сохранены для последующего анализа.







