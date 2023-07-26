В России оценили работу средств РЭБ

За последний год российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) продемонстрировали повышенную эффективность в своей работе, однако они пока не способны полностью обезвредить все беспилотники, применяемые Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил военный эксперт Михаил Онуфриенко в интервью NEWS.ru.

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Онуфриенко подчеркнул, что хотя сравнивать обе стороны конфликта на данный момент затруднительно, средства РЭБ значительно улучшили свою эффективность на основе его наблюдений в Донбассе.

Ранее, в июле, Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, отмечал, что главным преимуществом российских систем РЭБ является их базирование на советском опыте в военных действиях против Украины.

Кроме того, в июне стало известно о разработке устойчивого к РЭБ беспилотника «Лютик» специалистами Сахалинского центра беспилотных технологий. Первые испытания дрона прошли в рамках специальной военной операции.



