Силы специальных операций ВМС США получили на вооружение мини-подлодки DCS

Вооруженные силы США пополнили свой арсенал современными мини-подлодками Dry Combat Submersible (DCS), разработанными и предоставленными компанией Lockheed Martin, как сообщает The Drive.

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По информации из источника, Военно-морские силы получили две такие мини-субмарины, и строительство еще одной находится в процессе.

Подробные характеристики DCS пока держатся в секрете, однако нам известно, что эти подводные аппараты обладают полным водоизмещением в 30 тонн, длиной 12 метров и способностью преодолевать расстояние в 120 километров со скоростью пять узлов. Они могут погружаться на глубину до 100 метров и обслуживаются трехчленным экипажем. Внутри DCS имеется возможность размещения восьми человек или груза массой до одной тонны.

Эти мини-подлодки планируется использовать для различных задач, и, стоит отметить, что на данный момент их можно запускать только с борта крупных десантных кораблей.



