Есть свидетельства участия этих аппаратов в боевых действиях

США предоставят помощь Украине в виде нового пакета вооружения на сумму до 400 миллионов долларов. Среди ценных приобретений - миниатюрные разведывательные беспилотники Black Hornet, разработанные компанией Prox Dynamics из Норвегии. Эти небольшие аппараты вертолётного типа, считаются самыми маленькими военными дронами в мире.

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Black Hornet Nano оснащены двумя видеокамерами на носу и способны передавать реальное видеонаблюдение на станцию управления. Их характеристики поражают - длина около 100 миллиметров, ширина 25 миллиметров, а вес всего 18 граммов! Комплект дрона, включая дисплей, весит всего 1,3 килограмма. На таких крошечных "крыльях" дрон может развивать скорость до 5 метров в секунду и проводить воздушную разведку на расстоянии до 1 километра в течение 25 минут.

Black Hornet Nano идеально подходит для разведывательных миссий, и поэтому США решили включить их в помощь для Украины. Но весьма любопытно, что украинские разведчики уже успели опробовать эти миниатюрные дроны в своих операциях, а их применение попало даже в информационные ленты. Недавно, бойцы российской спецназа перехватили несколько таких "черных шершней", когда украинские разведчики попали в засаду в Белгородской области. К сожалению для украинцев, дроны были обнаружены и уничтожены, а их технические характеристики тщательно изучены российскими специалистами.







