Компания Aselsan покажет зенитный комплекс GÜRZ на выставке IDEF 23

Турецкая компания Aselsan готовится представить новинку оборонной техники на международной выставке IDEF 23 в Стамбуле. Этот инновационный продукт - зенитный ракетно-пушечный комплекс GÜRZ - возможно станет прямым конкурентом российскому комплексу "Панцирь". Согласно информации от Defense News, комплекс разработан для надежной защиты стационарных объектов и военных колонн находящихся в движении. Основное преимущество GÜRZ заключается в его способности поражать низколетящие цели, включая беспилотники, ракеты и артиллерийские боеприпасы.

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Некоторые эксперты уже проводят параллели между новым турецким комплексом и усовершенствованной версией российского "Панциря". Для военных специалистов это обещает быть интересным сравнением возможностей двух систем.

Как сообщалось в июльском обзоре от "Ростеха", российский "Панцирь" успешно справляется с ракетами реактивных систем залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), его результативность достигает 100%.

В апреле издание Defence Turk обратило внимание на перспективный ЗРПК компании Aselsan. Этот новый комплекс, размещенный на шасси грузовика Anadolu Isuzu Seyit с колесной формулой 8x8, получил автоматическую пушку калибра 35 миллиметров. Уникальная особенность пушки заключается в возможности использовать снаряды с программируемым подрывом. Кроме того, комплекс оборудован контейнерами для запуска ракет.







