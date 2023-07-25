В США рассказали о снижении эффективности HIMARS

Российские контрмеры оказывают существенное влияние на эффективность американских реактивных систем залпового огня HIMARS, переданных на вооружение Украины. С таким заявлением выступил Франц-Стефан Гэди, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований. По его словам, популярные РСЗО HIMARS сталкиваются с трудностями при ударах на украинской земле из-за эффективных российских контрмер.

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Несколько ранее, представитель госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев утверждал, что доработанные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" с успехом справляются с поражением ракет HIMARS, достигая почти стопроцентной результативности.

Напомним, что телеканал CNN ранее сообщал о потере эффективности РСЗО HIMARS на Украине из-за применения российских систем радиоэлектронной борьбы.







