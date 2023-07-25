«Попахивает большой войной»: Картаполов высказался об общей мобилизации

В ходе заседания комитета Государственной думы по обороне, председатель Андрей Картаполов заявил, что новые законы о воинском призыве были созданы с учетом возможности крупномасштабной войны и общей мобилизации. Именно этим обосновывается отказ от принятия поправки, которая освобождала бы от призыва мужчин, имеющих на иждивении ребенка-инвалида, и отцов с тремя несовершеннолетними детьми.

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Картаполов выразил свою позицию, говоря о том, что подобные изменения в законодательстве направлены на подготовку к возможной крупной войне, которая может быть уже близка. Он призывает не поддерживать уклонистов, предоставляя им возможность избегать службы, и говорит, что важно думать о защите страны и готовности к мобилизации всех граждан.

Сегодня, 25 июля, нижняя палата российского парламента приняла поправки в законодательство, увеличивающие призывной возраст до 30 лет. Изменения вступят в силу с начала 2024 года. При этом нижняя граница призывного возраста останется прежней — 18 лет.

Изначально предполагалось, что повышение призывного возраста будет осуществляться поэтапно, в течение двух лет. Однако, законодатели отказались от этой идеи, предпочтя утвердить изменения сразу. По словам Картаполова, такой подход является более простым и удобным.

Спикер Совета Федерации (Совфеда) Валентина Матвиенко заявила, что не видит причин для резонанса вокруг принятых изменений, поскольку срок воинской службы по призыву останется неизменным. Она также предположила, что сенаторы поддержат данный законопроект.