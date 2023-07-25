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Комплекс Е08 представляет собой выдающуюся воздушную мишень малых размеров, предназначенную для эффективного моделирования маневренных целей, таких как дистанционно пилотируемые летательные аппараты (ДПЛА), управляемые авиабомбы и крылатые ракеты, в рамках боевой подготовки вооруженных сил.
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Этот комплекс разработан специально для использования на полигонах вооруженных сил и требует наличия соответствующего оборудования для поддержки мишеней. Он устанавливается на двух автомобилях, которые используют шасси ГАЗ-3308. На одном из автомобилей с кузовом типа КУНГ установлена наземная станция управления (НСУ), ответственная за управление мишенями, а также включающая другие вспомогательные компоненты. Второй автомобиль оборудован кузовом с открывающимся бортом, дугами и тентом и представляет собой транспортную машину средств поиска и эвакуации (МПЭ). МПЭ оснащена подъемным механизмом и набором инструментов для эвакуации мишеней. Комплекс также позволяет одновременно управлять до четырьмя мишенями, обеспечивая групповой полет.
Воздушная мишень Е08 продолжает семейство мишеней Е95М, но отличается от них увеличенными размерами крыла и фюзеляжа, что повышает ее эффективную радиолокационную отражающую площадь (ЭПР).
Эта мишень имитирует маневрирующие цели субзвуковой скорости, такие как крылатые ракеты, планирующие бомбы и ДПЛА. Ее запуск осуществляется с помощью буксируемой наземной пусковой установки. После старта мишень поднимается на заданную высоту, выполняет горизонтальный полет и производит заранее заданные маневры в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Есть возможность управлять мишенью в полете с помощью наземной мобильной станции управления.
В случае возникновения аварийных ситуаций предусмотрен механизм аварийного прерывания полета мишени по сигналам с бортовых систем или с помощью радиокоманды. Посадка мишени осуществляется с использованием парашюта на ровную неподготовленную площадку.
Экономичность и простота эксплуатации мишени обеспечиваются использованием собственного пульсирующего воздушно-реактивного двигателя, разработанного компанией.
Технические характеристики мишени Е08 включают скорость горизонтального полета в диапазоне от 250 до 280 км/час, рабочую высоту полета в диапазоне от 100 до 2000 метров, стартовую массу до 170 килограммов, эксплуатационные перегрузки полетные от -1 до +6 единиц и стартовые перегрузки до +30 единиц. Габариты мишени составляют: длина фюзеляжа - 4,15 метра, размах крыла - 5,0 метра, диаметр фюзеляжа - 0,5 метра. Подготовка к применению занимает от 15 до 20 минут.