Новейший комплекс Е08: Подлинная маневренность и эффективность воздушных мишеней для боевой подготовки войск

Комплекс Е08 представляет собой выдающуюся воздушную мишень малых размеров, предназначенную для эффективного моделирования маневренных целей, таких как дистанционно пилотируемые летательные аппараты (ДПЛА), управляемые авиабомбы и крылатые ракеты, в рамках боевой подготовки вооруженных сил.

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Этот комплекс разработан специально для использования на полигонах вооруженных сил и требует наличия соответствующего оборудования для поддержки мишеней. Он устанавливается на двух автомобилях, которые используют шасси ГАЗ-3308. На одном из автомобилей с кузовом типа КУНГ установлена наземная станция управления (НСУ), ответственная за управление мишенями, а также включающая другие вспомогательные компоненты. Второй автомобиль оборудован кузовом с открывающимся бортом, дугами и тентом и представляет собой транспортную машину средств поиска и эвакуации (МПЭ). МПЭ оснащена подъемным механизмом и набором инструментов для эвакуации мишеней. Комплекс также позволяет одновременно управлять до четырьмя мишенями, обеспечивая групповой полет.

Воздушная мишень Е08 продолжает семейство мишеней Е95М, но отличается от них увеличенными размерами крыла и фюзеляжа, что повышает ее эффективную радиолокационную отражающую площадь (ЭПР).

Эта мишень имитирует маневрирующие цели субзвуковой скорости, такие как крылатые ракеты, планирующие бомбы и ДПЛА. Ее запуск осуществляется с помощью буксируемой наземной пусковой установки. После старта мишень поднимается на заданную высоту, выполняет горизонтальный полет и производит заранее заданные маневры в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Есть возможность управлять мишенью в полете с помощью наземной мобильной станции управления.

В случае возникновения аварийных ситуаций предусмотрен механизм аварийного прерывания полета мишени по сигналам с бортовых систем или с помощью радиокоманды. Посадка мишени осуществляется с использованием парашюта на ровную неподготовленную площадку.

Экономичность и простота эксплуатации мишени обеспечиваются использованием собственного пульсирующего воздушно-реактивного двигателя, разработанного компанией.

Технические характеристики мишени Е08 включают скорость горизонтального полета в диапазоне от 250 до 280 км/час, рабочую высоту полета в диапазоне от 100 до 2000 метров, стартовую массу до 170 килограммов, эксплуатационные перегрузки полетные от -1 до +6 единиц и стартовые перегрузки до +30 единиц. Габариты мишени составляют: длина фюзеляжа - 4,15 метра, размах крыла - 5,0 метра, диаметр фюзеляжа - 0,5 метра. Подготовка к применению занимает от 15 до 20 минут.