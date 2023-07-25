В России оценили рост выпуска боеприпасов

В 2023 году производство боеприпасов в России значительно выросло и составило более чем 12-кратный прирост по сравнению с предыдущим периодом. Также отмечается, что объемы производства военной техники и вооружения также превысили результаты предыдущего года.

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Денис Мантуров, вице-премьер и министр промышленности и торговли России, сообщил об увеличении выпуска различных видов вооружения и военной специальной техники в текущем году, превысившем объемы прошлого года. Особенно выделяется рост производства средств поражения, который достиг такого уровня, что ежемесячные поставки превосходят суммарный заказ за весь предыдущий год.

Министр также отметил, что практически все предприятия оборонно-промышленного комплекса выполняют свои планы-графики, с небольшими исключениями. При возникновении срывов, они оперативно нагоняют или компенсируют их, производя аналогичные изделия.

В июле этого же года, представители холдинга «Высокоточные комплексы» сообщили о заметном росте выпуска ряда изделий Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения», ответственной за оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Выпуск этих изделий увеличился на 2,5 раза.

В то же время, премьер-министр России, Михаил Мишустин, выразил планы по увеличению объемов поставок истребителей Су-57 в Вооруженные силы страны.







