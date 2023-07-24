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Крылатая ракета с функциями барражирующего боеприпаса: Bayraktar Kemankeş
Турецкие беспилотники Baykar Tech: взлетая к новым вершинам военной технологии и покоряя мир

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Baykar Tech - турецкая компания, специализирующаяся на разработке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Среди её наиболее известных моделей следует выделить Bayraktar TB2, TB3 и Akıncı, которые обладают возможностью переносить ракеты и оснащены оптико-электронной головной системой наведения (ГСН).

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Одной из особенностей этих БПЛА является их грузоподъемность, которая определяет количество ракет, которые они могут перевозить. На примере Bayraktar TB2 можно отметить, что этот аппарат способен нести четыре ракеты, размещенные по одной на каждом пилоне. Более крупный вариант, Bayraktar TB3, обладает возможностью перевозить до шести ракет, в то время как Akıncı - самый вместительный из них - спроектирован так, чтобы носить до восьми ракет. Важно отметить, что в реальных операциях обычно используется только часть максимальной грузоподъемности, чтобы обеспечить более стабильные и безопасные полеты.

Вместе с тем стоит подчеркнуть, что на данный момент только две из упомянутых моделей находятся на вооружении. Bayraktar TB2 является наиболее распространенным и успешно эксплуатируется в Турции, а также экспортируется за рубеж. Касательно Akıncı, он недавно начал серийное производство и его внедрение на вооружение происходит постепенно.

Bayraktar TB3 на данный момент проходит испытания и ожидается, что он пройдет все необходимые проверки к моменту, когда на вооружение войдут серийные экземпляры "Лучников" - ожидаемого продукта компании. "Лучник" - это проект следующего поколения, разрабатываемый Baykar Tech, и, вероятно, он будет включать в себя наработки и технологии, примененные на предыдущих моделях, таких как Bayraktar TB2 и TB3.

Использование оптико-электронной головной системы наведения (ГСН) является важным аспектом функциональности этих беспилотников. ГСН позволяет обеспечивать точное наведение на цель и максимально эффективно использовать ракетное вооружение. Этот технологический элемент является критическим для успешного выполнения задач различного рода, которые возлагаются на эти БПЛА.



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