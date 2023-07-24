Надежные ЗиЛ-157: Легендарные Вездеходы, Чья История Продолжается

Советские вездеходы ЗиЛ-157 (6х6) широко экспортировались вооруженным силам различных стран, являющихся союзниками СССР. Они успешно применялись во многих локальных конфликтах, таких как война во Вьетнаме, конфликт в Афганистане, а также во время событий на Африканском континенте и на Ближнем Востоке. Данная техника также использовалась обеими сторонами во время Ирано-иракской войны.

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Некоторые армии до сих пор используют ЗиЛ-157, включая сухопутные войска Египта. Хотя они уступили место более современным моделям, таким как "Уралы" и "КАМАЗы", эти вездеходы все еще могут встречаться на учениях и некоторых операциях.

В Египте "ЗиЛ-157" поставлялись в 1960-е годы и использовались в различных ролях. Они служили платформами для размещения радиотехнических средств связи и управления, а также реактивных систем залпового огня, в том числе систем "Град". В пехотных соединениях они выполняли функцию переброски военнослужащих, особенно там, где не хватало бронетранспортеров. Интересно, что некоторые трофейные ЗиЛ-157 были введены в строй даже в составе армии Израиля.

ЗиЛ-157 серийно производились с 1958 года и оставались в производстве более тридцати лет. Их особенности, такие как выдающаяся проходимость, надежность и простота, приводились в числе причин их популярности.

Сегодня в армиях многих арабских стран, включая АРЕ, часто используются военные грузовики "Урал" и "КАМАЗ". "Уралы" могут оснащаться 122-мм гаубицами Д-30 и 130-мм пушками М-46, в то время как "КАМАЗы" могут использоваться с 122-мм реактивными установками.







