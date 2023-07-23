Лукашенко привез карту переброски ВС Польши к границам Союзного государства

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. На этой встрече Лукашенко передал Путину карту, на которой обозначены планы Польши по переброске вооруженных сил к границам Союзного государства. По словам Лукашенко, власти Польши также вовлекли в этот процесс значительное количество наемных бойцов и основные стратегические резервы.

реклама

Лукашенко выразил обеспокоенность наличием наемников и стратегических резервов, которых Польша уже привлекла. Он считает, что такая политика рискует привести только к катастрофическим последствиям и ничему хорошему не приведет.

Ранее Владимир Путин поручил Сергею Нарышкину, главе СВР, отслеживать планы Польши относительно Украины. На совещании с членами Совета безопасности Нарышкин отметил, что Варшава может намереваться ввести свои войска на Западную Украину, и считает, что поражение Украины в конечном счете неизбежно.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вызвал посла России из-за заявления Путина о землях, полученных Польшей благодаря Сталину. Моравецкий назвал Сталина военным преступником и виновным в гибели множества поляков.







