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CryptoLover
13 лет назад блогер Шон Линч написал пост "Почему биткоин не может быть валютой"
С момента написания того "некролога" цена биткоина выросла на десяток миллионов процентов.

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Как сообщают историки биткоина, ровно 13 лет назад блогер Шон Линч (Sean Lynch) написал «некролог биткоину». Пост назывался «Почему биткоин не может быть валютой», там указывалось, что со временем стоимость биткоина будет равна нулю.

«В целом, позитивная петля обратной связи в случае биткоина становится летальной, единственное, что держит его сейчас на плаву, это тот факт, что биткоин — новинка. Либо ему удастся поддерживать статус новинки вечно, или он исчезнет быстрее, чем вы успеете моргнуть», - утверждал блогер.

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«Люди покупают биткоин, потому что он может вырасти, и чем больше люди покупают биткоин, тем активнее растет его цена, а ведь те, кто продает товары, не могут переписывать ценники каждую минуту», - писал г-н Линч. Ну, как все сложилось в реальности, все мы знаем.


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#биткоин #история биткоина
1
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Ну он оказался прав. Он нужен только для игры на повышение/понижение и развода лошков с последующим банкротом бирж. А ну и конечно отмывом бабла, куда без него.
13 лет назад блогер Шон Линч написал пост "Почему биткоин не может быть валютой"
Vito Vago
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Официальный закон в Чечне вышел?! А так " Nacvark"&C тут пишут всякую всячину...
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