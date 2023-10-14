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CryptoLover
Криптовалютный кошелек Metamask удалён из AppStore
Его удалила компания Apple из-за нарушения политики компании.

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Популярный децентрализованный криптовалютный кошелек Metamask был сегодня удален из магазина приложений AppStore.

Причина: в компании Applе заявили, что функционал этого кошелька не позволяет покупать криптовалюту с помощью кредитных карт, а в Apple это — обязательное требование.

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Криптовалютное сообщество отреагировало шоком, многие начали делиться подозрениями о том, что Apple пытается контролировать рынок криптовалют и ограничивать децентрализованные решения.

В MetaMask уже заявили протест на решение Apple, так заявляют, что примут меры и снова подадут заявку на попадание в AppStore.

Если Metamask так и не вернется в AppStore, освободившуюся нишу займут другие криптокошельки-конкуренты.

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#криптовалюта #metamask #криптовалютный кошелек metamask #metamask io
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