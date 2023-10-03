Предыдущее сообщение — первое после пятилетнего перерыва — было отправлено Сатоши Накамото вчера, 2 октября.

Создатель биткоина Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto), чья учетная запись молчала пять лет, написал в сети X (Twitter) второе сообщение подряд. Также он сделал репост записи Илона Маска «верь тому, что ты видишь, а не тому, что тебе говорят».

Новая запись Сатоши Накамото гласит: «Биткойн был создан для всех. Следующий халвинг является важным прогнозируемым событием, когда комиссии за транзакции должны начать вытеснять вознаграждение за добытые блоки. Но многие не хотят, чтобы вы знали правду. Они захотят заставить замолчать и этот эккаунт, и вас. 2024 год – год Дракона».

реклама

Сатоши Накамото, о реальной личности которого никто ничего не знает достоверно, начал работать над программным кодом биткоина в 2007 году, летом 2008 года был зарегистрирован домен bitcoin.org, осенью того же года г-н Накамото написал статью «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System». Первая версия ПО новой денежной единицы вышла в свет в начале 2009 года.

Сейчас в кошельках, принадлежащих Сатоши Накамото, находится самое болшое количество биткоинов в мире, порядка 1 млн.