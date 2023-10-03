В конце своего правления гендиректор рухнувшей криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид совсем потерял связь с реальностью.

Стало известно, что глава обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм «SBF» Бэнкман-Фрид встречался c премьер-министром Багамских островов и предлагал оплатить госдолг этого государства в сумме порядка $10 млрд.

Вместе с информацией о том, что гендиректор FTX предлагал Дональду Трампу $5 млрд за то, что тот не будет участвовать в выборах 2024 года, ибо «недостаточно демократичен», а также о том, что г-н Бэнкман-Фрид донатил и Демократической, и Республиканской партии сотни миллионов долларов, вырисовывается портрет человека, потерявшего связь с реальностью из-за слишком больших денег и вседозволенности.

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Напомним, штаб-квартира криптобиржи FTX переехала из Гонконга на Багамские острова в 2021 году после того, как власти Китая запретили в стране майнинг и оборот криптовалюты.

Сэм Бэнкман-Фрид стремился оплатить госдолг Багамских островов с тем, чтобы этому государству было легче ремонтировать дороги и строить школы. Но только деньги FTX были не его деньгами, а деньгами вкладчиков, очень легко быть добрым за чужой счет.

В целом Сэм Бэнкман-Фрид, его коллеги, родственники и друзья скупили на Багамских островах недвижимости на $256,3 млн.