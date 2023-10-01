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CryptoLover
Шатдауны правительства США влияют на курс биткоина
Во время приостановки работы американского правительства в 2013 году цена биткоина увеличилась с $133 до сумм выше $1000. Во время шатдауна 2018-2019 годов биткоин подорожал скромнее, с $3207 до $4244, но волатильность на рынке была выше, чем в 2013-м

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В этом году шатдаун правительства США не случился, за несколько часов до этого события удалось найти деньги на 45 дней его работы. А вообще подобные события в Штатах происходили не раз: во время приостановки работы правительства чиновники и госслужащие отправляются в неоплачиваемый отпуск, а правительственные структуры прекращают работу. В 2013 году правительство США не работало 16 дней (кроме, разумеется, тех ведомств, которые не могли остановить работу), в начале 2018 полное время приостановки составило 69 часов, с 20 по 22 января. Следующий шатдаун 2018-2019 года начался 22 декабря 2018 года и продлился 35 дней. Эта крайняя приостановка была по счету 20-й за всю историю США.

Посмотрим на то, как вел себя крипторынок в целом и биткоин в частности во время предыдущих приостановок работы правительства. И поднимем исторические данные. Отмечается, что во время государственных кризисов негосударственная криптовалюта сразу становится «тихой гаванью» для инвесторов. Вторым активом, к которому быстро растет интерес в подобных ситуациях, является золото. А вот акции компаний, например, становятся рискованным активом.

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Рост спроса на биткоин повышает цену на этот тип криптовалюты. В целом во время приостановки работы американского правительства в 2013 году цена биткоина выросла на 80%, с $133 до более чем $1000. Во время шатдауна 2018-2019 года эта цифра выросла менее значительно, с $3207 до $4244.

Возможно, если бы работа правительства США действительно оказалась приостановлена с 1 октября, то мы наблюдали бы ралли биткоина, но сейчас, когда деньги на работу правительства США выделены на 45 дней, вероятность вернулась к обычным значениям, ралли не ожидается.

Во время шатдаунов эксперты заметили некоторые закономерности поведения биткоина.

1) Повышеная волатильность.

2) Смешанная реакция. Криптовалюта реагирует на приостановку работы правительства США не прямолинейно, иногда ее курс поднимается вверх, порой падает.

3) Во время приостановки работы правительства США, когда многие учреждения не работают, биткоин прекрасно действует, компенсируя выпадающую функциональность.

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