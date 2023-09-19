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Оборот криптовалюты в Южной Корее в 2022г составил 4 млрд долларов
В Южной Корее встревожены: за 2022 году граждане этого государства и нелегальные мигранты совершили незаконных переводов в криптовалюте на несколько миллиардов долларов.

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В таможенной службе Южной Кореи подсчитали, что в прошлом году общая сумма незаконных переводов в криптовалюте достигла в этой стране $4 млрд. Власти государства сосредоточились на внебиржевых сделках, они полагают, что эти $4 млрд могут быть связаны с криминалом, а также с отмыванием денег.

Заместитель главного прокурора Южной Кореи заявил, что внебиржевая торговля криптовалютой подразумевает связи с разными регионами мира и часто включает в себя конвертацию средств, полученных незаконным путем, в корейские воны.

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Отмечается, что термин «OTC crypto market» (OTC, over-the-counter) включает все транзакции помимо официально признанных государством платформ и криптобирж, и включает обменники типа P2P.

Так, в Южной Корее недавно арестовали трех человек, которые использовали внебиржевые платформ для конвертации криптовалюты в корейские воны. Арестованная троица конвертировала $70,9 млн в корейские воны по заказу нелегальных ливийских мигрантов.

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#криптовалюта #южная корея
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