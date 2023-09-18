Портал, где можно оставить претензию на возмещение потерянных на криптобирже FTX средств, вновь заработал.

Напомним, 26 августа 2023 года, после инцидента в компании Kroll, агента по претензиям для обанкротившейся FTX (а также, к слову, для компаний BlockFi и Genesis Global Holdco), портал, принимающий заявки на возврат средств, прекратил работу.

В ходе инцидента была зафиксирована утечка некоторых — якобы некритичных — данных клиентов, требующих компенсаций. Пароли и финансовые данные не пострадали. В самой компании Kroll сообщали, что один из сотрудников стал жертвой атаки типа «SIM-swapping».

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Впрочем, некоторые эксперты подозревают, что утечка не была не такой уж и несерьезной, ряд клиентов начали получать фишинговые письма на адреса электронной почты, которые они оставили, заполняя претензию к FTX.

Некоторое время заявки на возврат средств не принимались, и вот снова можно подавать требования о компенсации, если кто-то что-то потерял из-за банкротства FTX.

Напомним, сам глава обанкротившейся FTX Сэм Бэнкман-Фрид в настоящее время ждет суда. В тюрьме он, по некоторым сведениям, занят в том числе и тем, что пишет огромный пост для соцсети X, но не публикует его. Сэм написал уже порядка 70 страниц, в основном в посте речь идет о его бывшей девушке - и одновременно CEO также обанкротившейся Alameda Research - Кэролайн Эллисон. Сама Кэролайн пошла на сделку со следствием и свидетельствует против него в суде. Отметим, что суд использует личный дневник Эллисон, в частности страницу со списком "Что бесит Сэма". Вину Бэнкман-Фрид не признает, ближайшее заседание намечено на 2 октября.