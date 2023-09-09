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В Хорватии основана свиноводческая криптоферма
Свиноферма выпустила 240 000 NFT, каждый стоит 250 евро, к нему привязаны 100 кг будущей свинины.

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Хорватская свиноферма Agroporc, финтех-компания Blok Be, а также ИТ-компания Beyondi создали свиноводческую криптоферму. Криптосвиноферма расположена в центральной части Хорватии. В настоящее время выпущено 240 000 NFT по 250 евро, к нему привязаны 100 кг будущей свинины, у NFT установлен срок действия в 900 дней.

Ожидается, что NFT будут распроданы до конца текущего года. Первая свинина поступит владельцам NFT, согласно планам, в середине следующего года.

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На ферме установлена web-камера, владельцы NFT смогут смотреть на физическое воплощение своих токенов.

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#криптовалюта #nft #токены #свинина #свиноферма
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