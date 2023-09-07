Перечислим полный список ушедших руководителей, чтобы оценить масштаб проблемы.

За последние три месяца Binance покинули 10 топ-менеджеров. Так, вчера, 6 сентября 2023 года, из компании ушла Хелен Хай (Helen Hai), исполнительный вице-президент Binance и глава подразделения фиатных валют (Head of Global Fiat). Г-жа Хай стала десятым топ-менеджером, покинувшим Binance за последние три месяца, и это становится уже тревожным.

Вспомним про остальных.

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Так, 6 сентября 2023-го Binance покинул Владимир Смеркис (Vladimir Smerkis), менеджер Binance по России и СНГ. Также 6 сентября 2023-го из Binance ушел Глеб Костарев (Gleb Kostarev), вице-президент Binance и представитель в Восточной Европе, Турции, СНГ, Австралии и Новой Зеландии.

Ранее, 4 сентября 2023-го компанию покинул Маюр Камат (Mayur Kamat), руководитель Binance по направлению «Продукты». В последний день лета, 31 августа, ушeл Леон Фунг (Leon Foong), руководитель Binance по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

В самый разгар отпусков, 7 июля 2023 года, Binance покинул Стивен Кристи (Steven Christie), вице-президент по вопросам нормативно-правового соответствия (Vice President for Compliance). За день до него уволился Патрик Хиллман (Patrick Hillmann), директор по стратегии (chief strategy officer).

В тот же день, 6 июля 2023 года, предприятие покинул Хан Нг (Han Ng), главный юрисконсульт Binance. Помимо этого, в тот же день 6 июля из Binance ушел Стив Милтон (Steve Milton), вице-президент по маркетингу и коммуникациям. На этом печальный для криптобиржи день не заканчивается, 6 июля Binance потеряла и Мэттью Прайса (Matthew Price), который был рукводителям по направлению «Расследования» (Senior Director of Global Investigations and Intelligence).