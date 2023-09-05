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Южная Корея хочет перекрыть северокорейский криптовалютный краник
Южнокорейские власти готовят план, который якобы позволит остановить использование Северной Кореей криптовалют в военных целях.

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В Южной Корее полагают, что северный сосед мало того, что добывает криптовалюту хакерством, так еще и использует эту криптовалюту для финансирования покупки и разработки оружия. План, предполагающий принудительное закрытие северокорейского криптовалютного источника средств, будет вписан в Стратегию по информационной безопасности страны.

По данным местных южнокорейских СМИ, в плане по противодействию Северной Корее описаны методы типа «отследить и нейтрализовать» северокорейские криптовалютные активы.

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Кроме того, планируется активно противостоять хакерам Северной Кореи, которые добывают эти средства. Предполагается, что с 2018 года северокорейские хакеры похитили средств примерно на $3 млрд, причем рекорд пришелся на 2022 год, когда удалось похитить $1,7 млрд. В том году отмечался всплеск в деле реализации северокорейской ракетной программы. В 2023 году сумма добытой в цифровых боях критовалюты оценивается в $200 млн.

К слову, амерканское ФБР, по некоторым сведениям, якобы идентифицировало шесть кошельков с 1580 биткоинами, принадлежащих северокорейским хакерам, которых поддерживает государство.

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#криптовалюта #биткоин #хакеры #южная корея #кндр #северная корея
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