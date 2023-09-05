TradeGPT отвечает на вопросы "идти в лонг или шорт, и в какой точке входить". Можно задать до 20 вопросов в день.

Криптобиржа Bybit создала ИИ-приложение TradeGPT для торговцев на фьючерсном рынке криптовалют. Решение искусственного интеллекта, являющееся частью пакета приложений TradeGPT, использует данные и рынка и прогнозирует изменение цен.

Базой для решения TradeGPT стал продукт ChatGPT компании OpenAI.

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В настоящее время каждый пользователь Bybit может сделать не более 20 запросов к ИИ-приложению в сутки, длина запроса не более 400 знаков. Доступно несколько языков.

Для примера разработчики предлагают следующий запрос: «Будет ли BTC сегодня расти или падать? Что сегодня лучше, идти в лонг или в шорт? В какой точке входить?».

К слову, на сайт Bybit с российского IP сейчас не зайти, «обслуживание в вашем регионе приостановлено из-за юридических проблем». Зайти на сайт и опробовать инструмент не получается даже с VPN.