реклама
Недавно был выпущен новый набор инструментов, который, как утверждается, позволит приложениям ИИ, в частности, большим языковым моделям (LLM), использовать Bitcoin.
Инструменты, созданные на основе протокола L402, позволят ИИ на базе LLM хранить, отправлять и получать платежи в Bitcoin как в сети Lightning Network, так и в блокчейне базового уровня. Кроме того, теоретически они могут позволить ИИ-приложениям взимать плату за доступ к API, что, по мнению команды, выпустившей эти инструменты, может открыть новые возможности для монетизации ИИ.
Выпуск этих инструментов пришелся на период бурного роста индустрии ИИ. Всего за последние несколько месяцев были достигнуты значительные успехи в разработке моделей ИИ. В настоящее время эти модели используются в самых разных областях, включая здравоохранение, финансы и обслуживание клиентов.
Возможность использования биткойна с большой вероятностью сделает приложения искусственного интеллекта доступными для более широкого круга пользователей. Многие приложения искусственного интеллекта в настоящее время требуют от пользователей наличия кредитной карты для оплаты доступа. Однако большая часть населения Земли не имеет доступа к кредитным картам. Не стоит забывать и о том, что комиссия за пользование кредитной картой в любом случае может быть достаточно высокой.
Пока еще рано говорить о долгосрочном влиянии этих инструментов. Однако они способны произвести революцию в разработке приложений для искусственного интеллекта и продемонстрировать еще один очевидный пример использования платежей на основе биткойна.