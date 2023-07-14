Биткоин не укрепляет свои позиции, вопреки снижению инфляции в США и восходящему тренду на фондовом рынке, вызывая вопросы и интригу в инвестиционном сообществе

Несмотря на устойчивое снижение инфляции в США, биткоин не проявляет активности в укреплении своих позиций. Тем временем, на американском фондовом рынке наблюдается явный восходящий тренд. Индексы S&P 500 и Nasdaq достигли глобальных максимумов, в то время как инвесторы полагаются на снижение индекса потребительских цен.

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Тони Сайкамор, рыночный аналитик компании IG Australia Pty, высказал свои опасения в интервью изданию Bloomberg: "В настоящее время наблюдается значительный спрос на высокорисковые активы, но биткоин не демонстрирует ясного роста. Для меня это неутешительный сигнал". Сайкамор также предположил, что биткоин может в ближайшие недели вернуться к глобальным минимумам в районе $25 тыс.

Интересно отметить, что Министерство юстиции США объявило о продаже части биткоинов, изъятых у популярной онлайн-площадки SilkRoad, что, возможно, оказывает негативное давление на биткоин.

В то время как другие высокорисковые активы продолжают расти, большинство криптовалют из топ-100 по рыночной капитализации теряют свои позиции. Интересно отметить, что корреляция биткоина с индексом Nasdaq стала отрицательной впервые с 2020 года, что свидетельствует об изменении взаимосвязи между ними.

Хотя многие видные эксперты по-прежнему оценивают перспективы биткоина положительно, существенного роста они ожидают только в 2024 году. Они считают, что халвинг, запланированный на конец апреля следующего года, может стать катализатором устойчивого восходящего тренда биткоина.

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На данный момент цена биткоина составляет около $30,4 тыс., что соответствует снижению на 0,7% за последние сутки. Рыночная капитализация этой криптовалюты оценивается примерно в $592,3 млрд.