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Ведущий эксперт по блокчейну и криптовалютам, Иван Лиеквист, с уверенностью заявляет, что в июле текущего года Binance, ведущая криптовалютная платформа, предпримет шаги, способные вызвать ажиотаж на рынке альтернативных криптовалют. Он указывает, что ключевым триггером этого события станет предстоящий выпуск токенов ARKM на платформе Binance Launchpad.
По мнению Лиеквиста, этот значимый шаг приведет к резкому повышению цен на несколько альткоинов и будет способствовать формированию мощного бычьего тренда на рынке. Он подчеркивает, что для инициирования бычьего рынка необходимо представить несколько проектов, успешно функционирующих и приносящих значительную прибыль своим инвесторам, и именно Binance воплотит это в реальность.
Основываясь на анализе лета 2020 года, когда DeFi-протокол Compound (COMP) показал впечатляющий рост, и это привело к взрывному росту альткоинов, Лиеквист считает, что волнение, связанное с запуском новых проектов, станет отправной точкой для наступления сезона альткоинов, и Binance будет играть ведущую роль в этом процессе.
В то же время, криптопроект ARKM уже привлекает критику на платформе Twitter из-за отсутствия четкой функциональности. Тем не менее, необходимо отметить, что каждый человек имеет свое собственное мнение, и вопрос оценки проекта остается предметом дискуссий.