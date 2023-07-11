Экономист Питер Шифф вызывает интригу, задавая вопросы о росте фондовых индексов, отсутствии снижения процентных ставок ФРС и возможном ухудшении инфляции

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Экономист и специалист по инвестициям в золото, Питер Шифф, прокомментировал рост фондовых индексов Nasdaq, S&P 500 и Dow Jones в июне, несмотря на отсутствие снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). Шифф выразил свои сомнения в отношении доверия рынков к ФРС и заявил, что они понимают, что центральный банк приближается к завершению своей политики снижения ставок. По его мнению, текущий рост является временным облегчением.

"Рынки на самом деле не верят ФРС. Они знают, что ФРС, вероятно, закончила свой поход, поэтому это ралли облегчения", - отметил Шифф.

Он предупредил, что рынки игнорируют важный фактор - ухудшение инфляции:

"ФРС не выиграла. ФРС проиграла. Рынки просто еще не осознали этого", - заявил Шифф.

Шифф также отметил, что, несмотря на положительные показатели занятости, это явление может быть поверхностным. Он указал на высокий уровень инфляции, с базовым индексом цен PCE, который в годовом исчислении вырос на 4,6%, значительно превышая целевой уровень ФРС в 2%.

Откликнувшись на заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что он не ожидает достижения целевого уровня инфляции в 2% до 2025 года, Шифф заметил:

"Он по-прежнему ошибается. Мы не собираемся снижаться до 2%... В следующие два года многое может произойти, включая большую рецессию, которая приведет к массовому выпуску денег и увеличению инфляции".

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Шифф не впервые высказывает критику в адрес председателя ФРС. В прошлом месяце он назвал Пауэлла трусом, не исполняющим свои обязанности, и обвинил Федеральную резервную систему в разрушении банковской системы США, подчеркнув ее неплатежеспособность.