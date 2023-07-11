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Маркус Тилен, глава отдела исследований криптофинансового сервиса Matrixport, предсказал, что цена биткоина может достичь отметки $125 000 до конца следующего года. Он основывает свой прогноз на сравнении с предыдущими периодами роста криптовалюты.
Тилен отметил, что новый годовой максимум биткоина, достигнутый 22 июня, является сигналом завершения медвежьего рынка и начала бычьего тренда. Он ожидает, что цена биткоина может вырасти на 123% за 12 месяцев и на 310% за полтора года, что приведет к ее повышению до $65 539 и $125 731 соответственно.
Прогноз Тилена основан на анализе средней доходности аналогичных сигналов в прошлом, таких как август 2012, декабрь 2015, май 2019 и август 2020 года. Однако он намеренно игнорирует первый случай роста биткоина на 5285% за 18 месяцев, считая его "эпическим" и "непропорциональным".
Другой эксперт, Дэн Тапиеро, соучредитель 10T Holdings и Gold Bullion International, также заявил о завершении медвежьего рынка и предсказал "взрывное" ралли.
Однако стоит отметить, что аналитики Standard Chartered ранее прогнозировали рост биткоина до $100 000 к концу 2024 года. Бывший CEO BitMEX, Артур Хэйес, исключил обновление исторического максимума цифрового золота в текущем 2023 году, но не исключает такую возможность в будущем.