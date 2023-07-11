Интригующим вопросом является: какие тенденции и изменения в мире децентрализованных приложений принес второй квартал 2023 года

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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Исследователи глобальной платформы DappRadar опубликовали подробный отчет, анализирующий эволюцию децентрализованных приложений во 2-м квартале 2023 года. В ходе исследования были получены точные и экспертные данные, подтверждающие некоторые интересные тенденции в данной области.

По мнению аналитиков, одним из ключевых факторов является заметный рост количества ежедневных уникальных активных кошельков (dUAW) на почти 8% по сравнению с предыдущим кварталом. Этот рост свидетельствует о стабильности и восстановлении глобального рынка, который ранее сильно пострадал от регулятивных мер, принятых американскими регуляторными органами.

Стоит отметить, что игровая индустрия продолжает удерживать свои позиции, составляя 36% доли рынка в сфере dApp. Однако эксперты обнаружили некоторое снижение этого показателя по сравнению с предыдущим кварталом, когда доля игровых приложений составляла около 44%.

Приложения в секторе децентрализованных финансов (DeFi) продемонстрировали впечатляющие результаты, занимая около 32% рынка. Данный показатель существенно вырос по сравнению с предыдущими показателями, которые составляли 23%. Аналитики отмечают, что повышенный интерес к мем-криптовалютам в апреле-мае 2023 года и активность участников аирдропов значительно способствовали росту популярности подобных протоколов.

Тем не менее, более детальный анализ показал, что не все в индустрии DeFi идеально. Общая заблокированная стоимость (TVL) в смарт-контрактах различных приложений уменьшилась на 7% по сравнению с предыдущим кварталом. Этот показатель отразил откат после впечатляющего роста на 38% в 1-м квартале 2023 года.

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Одной из основных причин снижения TVL стало ужесточение регулятивных ограничений, введенных американскими финансовыми органами. Отчет также отмечает, что BNB Chain столкнулся с наиболее значительным падением в этой сфере, где показатель TVL упал на 19%, превзойдя другие блокчейны.